Passante ucciso per uno sguardo minaccioso, il pm: "Imputato va assolto per vizio di mente"

Assoluzione per vizio totale di mente: il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò non ha dubbi e ha chiesto il proscioglimento per incapacità di intendere e volere di Angelo Incardona, il 45enne reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Calogero Saito, 65 anni, freddato in strada, mentre stava salendo nella sua auto.

Secondo lo psichiatra Armando Inguaggiato, incaricato di sottoporlo a perizia, Incardona era "totalmente incapace di intendere e volere" quando, il 10 febbraio dell'anno scorso, sparò ai genitori nella loro abitazione, ferendoli agli arti superiori (frattura al braccio per la madre, al dito per il padre) e uccise, con dodici colpi della stessa pistola, in piazza Provenzani, a Palma, Saito, "reo" di averlo guardato in maniera minacciosa. La vittima fu colpita a braccia, volto e testa.

Lo specialista, che aveva eseguito gli accertamenti nelle indagini preliminari, lo ha ribadito al processo in corso davanti alla Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

Il difensore dei familiari della vittima, l'avvocato Calogero Meli, aveva sollecitato altre visite più approfondite sostenendo che l'esame della documentazione da parte dello specialista fosse stata incompleta. La Corte, tuttavia, ha ritenuto superflua una nuova perizia e ha chiuso il dibattimento. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Calogero Li Calzi, si è associato alla richiesta del pm e la Corte ha aggiornato l'udienza per le eventuali repliche e la sentenza.