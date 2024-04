Scappano all'Alt e durante l'inseguimento si sbarazzano dell'hashish: arrestato 44enne

Scappano all'Alt imposto dai poliziotti in viale Carlo Marx, a Palma di Montechiaro. Scatta l'inseguimento, da parte della pattuglia, di quell'Audi dalla quale gli agenti vedono lanciare fuori dal finestrino un involucro. Un pacchetto, con all'interno due panetti di hashish dal peso di poco meno di 200 grammi, che è stato recuperato e sequestrato.

L'inseguimento, conclusosi in via Pigafetta, ha avuto un buon esito: uno dei due che erano a bordo dell'Audi è stato bloccato e arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un marocchino, bracciante agricolo, di 44 anni. L'uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Ma il marocchino non era da solo su quell'autovettura. I poliziotti ne sono certi perché, nell'esatto momento in cui è stato imposto l'Alt, oltre al conducente c'era anche un passeggero. Un uomo che, a quanto pare, sarebbe riuscito ad allontanarsi. Le indagini per identificarlo sono attualmente in corso e i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro avrebbero, a quanto pare, già acquisito i filmati di più impianti di videosorveglianza collocati lungo la strada utilizzata per la fuga. Probabile, anzi scontato, che l'uomo possa venire presto, molto presto, identificato. E se dal caso non potrà che essere denunciato alla procura per la medesima fattispecie del 44enne marocchino, un immigrato regolarmente residente a Licata.

Lo stupefacente sequestrato, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad analisi qualitative e quantitative.