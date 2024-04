"In macchina con un bastone di legno e due panetti di hashish": arrestato ventenne

Sul sedile dell'auto aveva un bastone di legno di grandi dimensioni. Un oggetto di cui non ha saputo, o voluto, fornire spiegazioni e giustificazioni. Una "presenza", assieme all'atteggiamento di insofferenza tenuto, che ha portato i poliziotti a optare per una perquisizione personale. E addosso al ragazzo, in una tasca del giubbotto, sono stati trovati poco meno di 200 grammi di hashish. Ha 20 anni, ed è di Palma di Montechiaro, il giovane che è finito nei guai: è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A farlo sono stati i poliziotti del commissariato cittadino che hanno, nelle ultime ore, potenziato i controlli in tutta la città del Gattopardo.

Al ventenne è stata contestata anche la fattispecie di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Il controllo, a opera appunto dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, è avvenuto in via Parigi. Tanto la "roba": dune panetti di hashish, quanto il bastone di legno, sono stati posti sotto sequestro. La sostanza stupefacente, nelle prossime ore, verrà sottoposta a esame qualitativo e quantitativo.