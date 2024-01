Ortopedia del "San Giovanni di Dio", la Regione: "No alla nomina di Tulumello come primario"

L'assessorato regionale alla Salute ha detto "no". La nomina di Giuseppe Tulumello a primario dell'unità operativa complessa di Ortopedia del "San Giovanni di Dio" di Agrigento non è stata ratificata. Il racalmutese Tulumello continuerà quindi a dirigere il reparto dell'ospedale di Sciacca. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Tulumello era stato indicato dall'Asp per evitare "interruzioni di pubblico servizio". Nel presidio ospedaliero del capoluogo, in ragione del bacino d'utenza servito, è indispensabile la figura del direttore della struttura complessa - scriveva l'Asp - .

Di fatto, dopo il "no" della Regione, Ortopedia e Traumatologia si ritrovano, di nuovo, senza un primario.