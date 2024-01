Emergenza Ortopedia al "San Giovanni di Dio": individuato il nuovo primario, ma continuano a mancare i medici

Cambio al vertice per il reparto di Ortopedia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Dopo lo tsunami che colpì la struttura di eccellenza lo scorso 1 novembre, con le dimissioni in massa dei medici in servizio e l'abbandono del primario Giovanni Palmisciano, l'azienda si è messa in opera per tentare di arginare l'emergenza e ha oggi individuato un nuovo primario: unico partecipante all'atto di interpello rivolto agli ospedali del territorio, è stato Giuseppe Tulumello, già a capo dell'omologo reparto all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, che giungerà a breve nella città dei Templi in maniera "stabile" dopo un periodo a scavalco.

L'Asp chiarisce negli atti pubblicati che non vi sono rischi di disservizi perché "l'attuale organizzazione aziendale non ha pregiudicato l'erogazione delle prestazioni di Ortopedia presso il presidio ospedaliero di Sciacca né, tanto meno, creato disservizio alcuno nei confronti dell'utenza".

Questo grazie al fatto che l'azienda, come si ricorderà, nei mesi scorsi ha affidato il servizio di assistenza medica specialistica a privati e ha più di recente firmato una convenzione con l'ospedale "Civico" di Palermo, oltre ad aver pubblicato un avviso per il reperimento di nuovi medici che però richiederà tempo così come il bando per il reperimento del nuovo primario di Sciacca.