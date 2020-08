La pistola illegale carica trovata nel negozio di Pelonero, tre indagati

Sono tre gli indagati per il ritrovamento dell'arma illegale nel negozio Pelonero di San Giusippuzzu, in occasione delle perquisizioni dell'operazione "Malebranche".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I finanzieri, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dai pm Alessandra Russo e Paola Vetro, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza, hanno trovato, all'interno di un punto vendita di San Giusippuzzu, una pistola con caricatore e sei cartucce nascosta all'interno dell'ufficio. Secondo la prima ipotesi investigativa sarebbero tre le persone ad averne la disponibilità. In ogni caso, anche alla luce del fatto che si tratta di indagati già detenuti, non è scattata alcuna misura cautelare e si sta lavorando per mettere meglio a fuoco i dettagli della vicenda.