Traffico di droga con i carichi gettati in mare, in aula la ricostruzione dei movimenti dei pescherecci

I movimenti sospetti dei pescherecci e la ricostruzione dei tragitti al centro della prima udienza del processo scaturito dall'inchiesta "Fish and drug", sul vasto giro di spaccio che sarebbe stato messo in piedi in provincia di Agrigento con carichi di hashish nascosti nei fondali fra Porto Empedocle e Lampedusa.

Davanti ai giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, è stato ascoltato l'ex comandante in seconda della Capitaneria di porto, Daniele Governale. L'ufficiale ha iniziato la sua deposizione, che si preannuncia particolarmente lunga e complessa, in quanto dovrà riferire le indagini svolte sugli spostamenti dei pescherecci nei tratti di mare dove sono stati poi recuperati i carichi di droga "posteggiati" dai trafficanti.

Il dibattimento, che proseguirà il 14 maggio, è entrato nel vivo dopo che i giudici hanno rigettato alcune questioni preliminari sollevate dalla difesa. Gli avvocati Davide Casà, Raimondo Tripodo e Luigi Troja, fra le altre cose, avevano sollevato una serie di eccezioni chiedendo di dichiarare inutilizzabili alcuni atti per un vizio procedurale nella fase delle indagini.

In trenta sul banco degli imputati: Michele Lo Nigro, 48 anni, di Agrigento; Gaetano Volpe, 57 anni, di Porto Empedocle; Mohamed El Emary Ahmed Saad, 60 anni, originario dell'Egitto; Gerlando Fiore, 60 anni, di Porto Empedocle; Salvatore Incardona, 50 anni, di Palma; Giovanni Terrana, 53 anni, di Agrigento; Riccardo Volpe, 32 anni, di Realmonte; Giovanni Pirrera, 51 anni, di Favara; Camillo Attardo, 51 anni, di Favara; Giuseppina Diana, 49 anni, di Porto Empedocle; Luigi Fiore, 27 anni, di Realmonte; Angela Volpe, 52 anni, di Realmonte; Stefano Sacco, 59 anni, di Porto Empedocle; Gerlando Fiore, 27 anni, di Realmonte; Vincenzo Bellomo, 31 anni, di Agrigento; Giacomino Gazzitano, 55 anni, di Agrigento; Francesco Salemi, 67 anni, di Porto Empedocle; Calogero Salemi, 64 anni, di Porto Empedocle; Fabirama Thior, 73 anni, originario del Senegal, residente a Porto Empedocle; Salvatore Mantione, 52 anni, di Canicattì; Salvatore Volpe, 33 anni, di Agrigento; Claudio Meli, 32 anni, di Agrigento; Cristian Terrana, 29 anni, di Raffadali; Salvatore Papia, 51 anni, di Favara; Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento; Carmelo Colombo, 47 anni, di Porto Empedocle; Calogero Colombo, 45 anni, di Porto Empedocle; Sergio Farruggia, 45 anni, di Porto Empedocle e Tiziana Messina, 40 anni, di Porto Empedocle.

Sono 9, invece, gli imputati che hanno scelto la strategia processuale del giudizio abbreviato.

L'indagine, svolta sul campo dalla squadra mobile e dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, ipotizza un giro di droga, forse con un canale di spaccio con l'estero, con i carichi di hashish che venivano gettati in mare e poi, dopo essere stati recuperati con la pesca a strascico, smerciati nelle piazze di Agrigento, Porto Empedocle e altri centri della provincia.