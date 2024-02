Il maxi giro di droga con i carichi nascosti in mare: al via il processo, procura chiede trascrizione di 533 intercettazioni

E' iniziato stamani - davanti al collegio presieduto dal giudice Wilma Angela Mazzara - il processo scaturito dall'inchiesta "Fish and drug", sul vasto giro di spaccio che sarebbe stato messo in piedi in provincia di Agrigento con carichi di hashish nascosti nei fondali fra Porto Empedocle e Lampedusa.

Il tribunale, accogliendo le osservazioni del pm, ha respinto le eccezioni avanzate dalla difesa ed ha dichiarato aperto il dibattimento. Ben 30 gli imputati. La Procura ha chiesto la perizia per trascrivere le 533 intercettazioni su cui si baserà il processo. Ma dovranno essere sentiti anche l'ormai ex dirigente della squadra mobile, il vice questore Giovani Minardi, e quello del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle, il vice questore Chiara Sciarabba.

La prossima udienza, citati i primi dieci testi del pm, è stata fissata per il 19 marzo.

L'indagine, svolta sul campo dalla squadra mobile e dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, ha ipotizzato un giro di droga, forse con un canale di spaccio con l'estero, con i carichi di hashish che venivano gettati in mare e poi, dopo essere stati recuperati con la pesca a strascico, smerciati nelle piazze di Agrigento, Porto Empedocle e altri centri della provincia.

Il vasto giro, soprattutto hashish, nascosto sui fondali di Porto Empedocle e Lampedusa, avrebbe avuto come punto di approdo il capoluogo e diversi centri della provincia. L'operazione "Fish and drug" è scattata il 24 ottobre dell'anno scorso con 17 misure cautelari.