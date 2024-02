Muro di via San Vito da consolidare, dopo 2 anni e mezzo affidata la progettazione

E' stato aggiudicata la gara per i servizi tecnici di ingegneria/architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di consolidamento del muro posto sulla via San Vito, al di sotto del circolo del tennis. Il professionista, esterno all'amministrazione, prescelto è l'architetto Mariagrazia Pavone.

Era il 9 giugno del 2021 quando la trafficata via San Vito veniva, in via precauzionale, chiusa. Riaperta la strada il primo settembre, allora l'assessore Gerlando Principato dichiarava che servivano 300mila euro circa. Il 21 dicembre del 2022 venne individuato il Rup: è l'architetto Ivano Agostara. E il giorno dopo venne proposta l'approvazione, in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnico-economica che però, "per carenza di risorse finanziarie - è stato specificato negli stessi atti di palazzo dei Giganti - la proposta è tornata priva del parere di regolarità contabile".

Nel frattempo, il muro è rimasto pericolante e l'area sottostante giustamente interdetta al parcheggio.

Il 31 marzo dell'anno scorso è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici e il 23 novembre è arrivato il "sì", in linea amministrativa, al documento di indirizzo della progettazione. Il quadro economico ha un importo complessivo di 150mila euro. Soldi che sono stati impegnati sul bilancio comunale. A metà dicembre scorso è stata indetta la gara per affidare i servizi tecnici di ingegneria/architettura, ponendo a base di gara la somma di 16.023 euro oltre a Cnpaia e Iva, arrivando quindi a complessivi 20.330 euro. Attraverso Mepa si è giunti all'aggiudicazione, prima provvisoria e poi definitiva, dei servizi di ingegneria/architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva e coordinamento della sicurezza.