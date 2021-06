Muro a rischio cedimento? Chiusa la via San Vito: traffico in tilt

Muro di contenimento a rischio crollo? A scopo precauzionale la trafficata via San Vito è stata momentaneamente chiusa al traffico nel tratto che alle spalle di piazza Vittorio Emanuele sale verso gli uffici dell'Inps. Un rigonfiamento del paramento murario ha messo in allarme i tecnici di palazzo dei Giganti. In tarda mattinata è in programma un sopralluogo congiunto con i responsabili dei dipartimenti di Protezione civile comunale e regionale, del Genio civile e dell' ufficio tecnico comunale.

Nella parte sovrastante al muro ci sono i campi da tennis del locale circolo che non è, al momento, interessato da ordinanze di sgombero. Sul paramento tufaceo sono vivibili delle macchie che potrebbero far pensare a delle infiltrazioni di acqua che avrebbero potuto causare il rigonfiamento. Saranno comunque le verifiche dei tecnici a stabilire le cause. Intanto la chiusura della strada ha letteralmente mandato in tilt il traffico con lunghe file di auto imbottigliate soprattutto in prossimità della posta centrale e con decine e decine di automobilisti a "caccia" di un angolo per parcheggiare.