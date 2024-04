"Non sapete chi sono io, sono pazzo e incendio la macchina": denunciato

"Non sapete chi sono io, sono pazzo e incendio la macchina". Queste, grosso modo, le parole che sono state proferite dal giovane che, domenica sera, è stato trovato in possesso di ferraglia e che hanno fatto configurare a suo carico l'accusa di minacce a pubblico ufficiale, oltre a quella di ricettazione (e non di furto come sembrava in un primo momento), di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida senza patente con recidiva nel biennio.

A formalizzare la denuncia alla procura a carico del giovane licatese sono stati i poliziotti del commissariato di Licata. Il controllo è stato fatto in zona Monserrato. Dall'autovettura che il licatese stava guidando senza patente fuoriusciva della ferraglia, di cui il ragazzo non ha saputo o voluto spiegare la provenienza, che è stata ritenuta provento di furto. Ecco perché a suo carico è stata contestata l'ipotesi di reato di ricettazione. La contestazione di porto abusivo di oggetti atti ad offendere è scattata perché, in macchina, aveva anche una roncola.

