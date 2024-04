Meteo: fine settimana con temperature da inizio estate, poi è attesa la pioggia

Si prospetta un fine settimana con caratteristiche di tardo primavera o addirittura di inizio estate un pò in tutta la Sicilia per via dell'influenza dell'alta pressione che assicura condizioni meteo stabili e prevalenza di sole. Lo fa sapere Francesco Nucera di 3bmeteo.com.

“Gli addensamenti nuvolosi visti fino a giovedì 11 aprile sulla Sicilia e legati ad una bassa pressione sul Nord Africa - spiega il meteorologo - hanno lasciato spazio ad un miglioramento decisamente apprezzabile già dalla giornata di venerdì con una prevalenza di sole ed un graduale aumento termico. Sabato e domenica l'aumento delle temperature porterà massime che raggiungeranno i i 27 gradi arrivando a sfiorare i 30 nelle zone più aride”.

Ma secondo le previsioni questo scenario meteorologico muterà presto e sarà un toccasana per le terre che attendono da troppo tempo la pioggia che allontana la siccità. “E’ infatti previsto un rapido mutamento all’inizio della prossima settimana - dice Nucera - con l'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea che comporterà un deterioramento delle condizioni atmosferiche entro martedì, con piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizieranno a diminuire con una possibile diminuzione più decisa verso metà settimana. Tuttavia quest’ultima evoluzione necessita di ulteriori conferme”.