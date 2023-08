Il bimbo di Menfi morto dopo 10 giorni di ricovero, disposta l'autopsia

E' stata disposta l'autopsia sulla salma del piccolo Gioele Palminteri, il piccino di 4 anni di Menfi che è morto ieri all'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo dove era ricoverato da una decina di giorni.

Per come anticipato da AgrigentoNotizie ieri sera, solo l'esame autoptico potrà fare chiarezza sulle cause della tragedia.Ecco perché la Procura ha disposto l'autopsia che servirà, appunto, a fare chiarezza su cosa ha ucciso - si parla genericamente di un virus -, ma anche se ci sono eventualmente responsabilità.