Mandorlo in fiore 2024, edizione da ricordare per una grande novità: a stabilire i vincitori sarà il pubblico

Quella del 2024 sarà un’edizione da ricordare per una novità importante: non ci sarà il voto di una giuria a decidere a chi andranno il “Tempio d’oro” per il gruppo vincitore e gli altri premi come l’argento, il bronzo, le migliori coreografie e tutti gli altri riconoscimenti. A votare, quest’anno, sarà la gente e nessuna figura “tecnica”.

Durante gli spettacoli del festival internazionale del folclore, che si svolgeranno al Palacongressi venerdì 15 marzo alle 21 e sabato 16 marzo alle 16 e alle 21, al pubblico sarà consegnata una scheda su cui ogni singolo spettatore scriverà il nome del gruppo che più è piaciuto. Tre spettacoli, dunque, con persone sempre diverse per un totale di circa 3mila votanti, ovvero la capienza massima del Palacongressi dato che in tutte le occasioni ci sarà il “sold out”.

Schede che poi saranno scrutinate per stabilire la classifica finale. Non cambiano, ovviamente, le modalità di proclamazione e premiazione: tutto avverrà come sempre al termine dello spettacolo conclusivo in programma domenica alle 14 al tempio della Concordia. I presentatori Chiara Squaglia di “Striscia la notizia” e Riccardo GaZ (gli stessi che condurranno anche lo spettacolo al tempio) ricorderanno più volte agli spettatori del Palacongressi il “compito” che è stato loro assegnato: dovranno votare scegliendo il miglior gruppo tra Albania, Camerun, Colombia, Corea, Ecuador, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, Polonia, Romania, Russiyana, Serbia, Slovacchia, Spagna e Ucraina.

Quest’anno la festa non si concluderà al termine dello spettacolo al tempio della Concordia ma continuerà in serata in piazza Marconi con il concerto di Lello Analfino.

Il comitato organizzatore dell’edizione 2024 del Mandorlo in fiore è composto da Francesco Miccichè, Costantino Ciulla, Carmelo Cantone, Riccardo Cacicia, Lello Casesa, Giovanni Di Maida, Luigi Costanza e Bruno Carapezza.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.