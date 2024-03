Mandorlo in fiore, i gruppi folk dell'America latina esaltano il pubblico del teatro Pirandello: apparizione a sorpresa di Chiara Squaglia

Uno spettacolo che ha fatto vibrare il palco del teatro Pirandello, mercoledì 13 marzo quasi fino a mezzanotte, con 3 gruppi folk dell’America latina che hanno dato vita alla seconda serata dedicata alle esibizioni per aree geografiche del Mandorlo in fiore. Il giorno prima era toccato alle formazioni folcloristiche europee.

Le performance di Messico, Ecuador e Colombia, introdotte da Davide Sardo e Barbara Capucci, hanno catapultato gli spettatori nelle tipiche atmosfere, nelle ambientazioni e nei rituali del Sud America: un tripudio di danze telluriche, di costumi coloratissimi tra il pittoresco e il tribale, di musiche tradizionali e ritmi propiziatori.

Tre gruppi ma tanti contenuti spettacolari per oltre 2 ore e mezza di show senza prendere fiato. L’esibizione si è conclusa poco prima di mezzanotte con un pubblico pieno di entusiasmo che è stato anche direttamente coinvolto dai ballerini che hanno continuato a danzare in platea. La regia dello spettacolo è stata firmata da Bruno Carapezza.

Prima dei saluti finali, l’intervento a sorpresa di Chiara Squaglia di “Striscia la notizia” appena arrivata in città. E’ lei la presentatrice ufficiale degli spettacoli del weekend e sarà affiancata da Riccardo GaZ venerdì sera al Palacongressi, sabato pomeriggio e sabato sera sempre al Palacongressi ed infine domenica nella Valle dei templi per lo spettacolo conclusivo che assegnerà il “Tempio d’oro”. Chiara Squaglia ha salutato il pubblico insieme al coordinatore del Mandorlo in fiore, l’assessore Carmelo Cantone, rinnovando l’invito a partecipare agli appuntamenti che la vedranno protagonista. Cantone ha ricordato che la festa continuerà anche dopo l'assegnazione del "Tempio d'oro". Domenica sera, in fatti, in piazza Marconi, ci sarà il concerto di Lello Analfino.