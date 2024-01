Mancano i medici anche a Neurologia, l'Asp corre ai ripari: bandito concorso per reclutare 8 dirigenti

Non soltanto Ortopedia del "San Giovanni di Dio" o, in generale, nei pronto soccorso dell'Agrigentino. Anche a Neurologia, tanto ad Agrigento quanto all'ospedale di Sciacca, mancano - e notevolmente - i medici. Spesso si fa fatica, infatti, a mantenere i livelli d'assistenza sanitaria. L'Asp del capoluogo, cercando di correre ai ripari, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per reclutare 8 dirigenti medici di Neurologia. E il bando di gara è stato già diramato.

La necessità dei dirigenti medici di Neurologia è emersa dopo l'approvazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 e dopo la rideterminazione della dotazione organica. Il concorso pubblico dell'agosto del 2021 non ha, del resto, purtroppo, apportato un contributo risolutivo alle difficoltà di colmare i posti vacanti. Ed ecco perché, di fatto, l'Asp di Agrigento adesso sta ritentando di colmare le carenze, garantendo i livelli Lea. E' indispensabile ed urgente, del resto, garantire i livelli essenziali.