"San Giovanni di Dio", è emergenza anche a Neurologia: la notte niente medici, chi ha un ictus dirottato a Caltanissetta

La "scoperta" è avvenuta quasi casualmente, in assenza fino ad ora di qualsivoglia comunicazione ufficiale, ma poteva avere conseguenze gravi e inattese.

Un uomo anziano si sente male in casa propria a tarda sera. Vive in un centro della provincia. La famiglia capisce che potrebbe avere un ictus in corso e decide di portarlo in ospedale al "San Giovanni di Dio". Poi cambia idea, e chiama il 118 perché siano i paramedici a soccorrerlo e a stabilire il da farsi.

A quel punto scoprono di aver avuto, anche se il contesto non si presta al concetto, un "colpo di fortuna", perché se lo avessero portato ad Agrigento di fatto non avrebbe potuto ricevere l'aiuto sperato. L'ambulanza, infatti, si dirige in direzione Caltanissetta, all'ospedale "Sant'Elia", dove è operativa l'unica stroke unit dell'area.

Ancora una volta, infatti, la carenza di medici nell'ospedale del capoluogo agrigentino ha - inevitabilmente - conseguenze sulle cure prestate ai pazienti. Così, dato che il numero di specialisti a disposizione è ben sotto il livello minimo, non si riesce a coprire la reperibilità sulle 24 ore e al "San Giovanni di Dio" non è possibile garantire assistenza ai soggetti con problemi neurovascolari. Tutto, appunto, senza che i cittadini lo sapessero, continuando magari a recarsi in notturna in ospedale per poi essere indirizzati a Caltanissetta con un doppio dispendio di tempo.

Una situazione confermataci dall'Asp, che quindi era ovviamente a conoscenza di quanto sta avvenendo.

Così, in attesa del reperimento di centinaia di medici stranieri, viene da chiedersi cosa si potrà concretamente fare per tappare questa vera e propria "emorragia" che gravi conseguenze rischia di avere sulla collettività.