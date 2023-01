"Nomi importanti e contabilità nell'agenda di Messina Denaro": al setaccio i documenti trovati nel covo

Se nel bunker ritrovato nella palazzina di via Maggiore Toselli, a Campobello di Mazara, non ci sono documenti, si sta rivelando invece preziosissima per gli investigatori l'agenda con nomi e numeri scovata invece nell'appartamento che Matteo Messina Denaro ha utilizzato negli ultimi mesi della sua trentennale latitanza, in vicolo San Vito. E grazie anche ad altri appunti trovati nella stessa abitazione, alcuni dei quali sarebbero datati 2016, ci sarebbero gli elementi per ricostruire la fitta rete di relazioni dell'ex superlatitante.

Tra i contatti - come emergerebbe anche da alcuni fogli sparsi - ci sarebbero riferimenti precisi ad alcuni personaggi appartenenti a quella "borghesia mafiosa", di cui ha parlato il procuratore Maurizio De Lucia (che con l'aggiunto Paolo Guido coordina l'inchiesta), che avrebbe coperto la latitanza del boss. Medici, ma non solo. Sono già due, peraltro, i sanitari finiti sotto inchiesta: Alfonso Tumbarello, medico di base di "Andrea Bonafede" e l'oncologo Filippo Zerilli.

Nell'appartamento, acquistato dal boss attraverso Alfonso Bonafede, l'uomo che ha prestato l'identità a Messina Denaro, ci sarebbe anche una sorta di contabilità, con cifre piuttosto consistenti. Che l'ultimo dei Corleonesi abbia fatto affari molto remunerativi in questi anni è un dato noto, anche se finora in nessuno dei suoi nascondigli (se ne troveranno probabilmente altri nei prossimi giorni) sono stati trovati soldi.