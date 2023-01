I retroscena

Il bunker di Messina Denaro dietro l'armadio, dentro scatole e quadri: potrebbe essere stato ripulito

La stanza blindata alla quale si accede dal fondo scorrevole del mobile è stata scoperta in un'abitazione di via Maggiore Toselli a Campobello. Appartiene all'ex consigliere comunale di Castelvetrano Errico Risalvato, sfiorato in passato da due inchieste per mafia. L'immobile è rimasto nella sua disponibilità per 48 ore dopo la cattura del boss