"Vendicò uccisione di imprenditore vicino al boss con un doppio tentato omicidio": chiesta condanna per un 47enne

L'assoluzione per un omicidio e un tentato omicidio avvenuti in Belgio e la condanna per un doppio agguato che aveva l'obiettivo di uccidere i due rivali che, invece, restarono solo feriti.

La richiesta di pena del pubblico ministero della Dda di Palermo, Alessia Sinatra, sarà quantificata all'udienza del 21 maggio quando concluderà la requisitoria. Intanto, nel corso dell'udienza appena conclusa, sono stati illustrati gli argomenti che porteranno alle conclusioni.

Il processo è quello a carico di Carmelo Vardaro, 47 anni, di Favara, unico imputato dell'inchiesta "Mosaico" che non ha scelto il rito abbreviato e, quindi, è stato rinviato a giudizio.

Vardaro, nell'ambito dell'indagine sulla faida che fra Favara e il Belgio ha provocato una carneficina con almeno 5 omicidi e una decina di tentati omicidi, è accusato di un omicidio, di due tentati omicidi, di due estorsioni con metodo mafioso e di una serie di episodi satellite.

Il favarese, in particolare, avrebbe cercato di vendicare l'omicidio dell'imprenditore Carmelo Bellavia, condannato per favoreggiamento al boss Gerlandino Messina, uccidendo uno dei killer, ovvero Maurizio Di Stefano: il 14 settembre del 2016, però, in Belgio, nell'abitazione della vittima designata avevano trovato un suo amico - Mario Jakelich - che era stato freddato con un colpo di pistola in fronte.

Di Stefano, inoltre, era stato colpito da alcuni proiettili ma si era salvato. Per questi fatti, tuttavia, nonostante il giudizio positivo sull'attendibilità del pentito Giuseppe Quaranta, che ricostruisce la vicenda, il magistrato della procura ha chiesto l'assoluzione alla luce della sentenza definitiva degli imputati, accusati di aver fatto parte dello stesso commando, nell'altro troncone del processo.

Il 23 maggio del 2017 Di Stefano è sopravvissuto a un nuovo agguato nel garage del favarese Carmelo Nicotra che ha avuto la peggio ed è stato ferito in maniera più grave da alcuni colpi di kalashnikov ai glutei. "Non vi è, invece, alcun dubbio - ha sottolineato il pm - della partecipazione di Vardaro all'agguato". Il magistrato fa riferimento al dna trovato sulle cicche di sigaretta buttate dai killer durante un summit, in strada, a Favara, prima dell'agguato e alle immagini di videosorveglianza che lo avrebbero immortalato.

Vardaro, secondo l'ipotesi originaria, avrebbe commesso i due agguati insieme a Calogero e Antonio Bellavia. I fratelli Calogero ed Emanuele Ferraro (quest'ultimo, a sua volta, è stato poi ucciso) avrebbero partecipato al solo agguato ai danni di Nicotra e Di Stefano.

Dopo la conclusione della requisitoria la Corte di assise presieduta da Alfonso Malato darà la parola ai difensori di parte civile (gli avvocati Salvatore Cusumano, Teresa Alba Raguccia, Graziella Vella, Giuseppe Bongiorno e Tonino Bunone) e al legale dell'imputato Salvatore Virgone.