Scuole chiuse a Lampedusa e Porto Empedocle, la Regione cambia idea

E' durata circa un'ora l'ordinanza firmata dal presidente Musumeci: lezioni in presenza ferme per due settimane al liceo "Politi"

Scuole chiuse a Porto Empedocle e Lampedusa per l'eccessivo numero di positivi al Covid? La Regione cambia idea dopo poco più di un'ora.

Dopo l'emessione del provvedimento che, a partire da lunedì, stoppava le lezioni in presenza nelle scuole dei due comuni dell'Agrigentino in applicazione del Dpcm Draghi che fissa una soglia di 250 casi positivi su 100mila abitanti in forza della quale poteva essere disposta la chiusura degli istituti scolastici, poco dopo è stata emessa una ordinanza di rettifica perché, come avevamo anticipato, a pesare sul numero di casi c'era ovviamente la presenza dei migranti ospitati nelle navi quarantena e all'hotspot della maggiore delle Pelagie.

Già nei giorni scorsi era stato il sindaco Ida Carmina a denunciare come nel report dell'Asp fossero inseriti 50 casi che non erano, di fatto, sul territorio.

Intanto oggi, a firma del sindaco di Agrigento Franco Micciché si è disposta, dopo i quattro nuovi studenti positivi al Covid al liceo scientifico e delle scienze umane "Politi" di sospendere le lezioni. Identico provvedimento era stato preso per il liceo classico Empedocle.

"L’Asp, preso atto delle modalità d’insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione per sospetta variante inglese e dell’alto numero di contati stretti e di contatti occasionali - dice una nota dell'Ente - ha proposto al sindaco la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza del Liceo 'Politi' da domani 5 marzo a venerdì 19 marzo".

Un provvedimento che è stato attuato in autonomia per tutte le scuole dal sindaco di Raffadali (comune non citato nella nota della Regione di stasera) a causa dell'alto numero di contagi.

