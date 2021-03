Scattano i divieti nel week end per San Leone: ecco l'ordinanza di Micciché

La zona centrale di San Leone sarà chiusa al transito nel week end al fine di scoraggiare gli episodi di assembramenti registratisi in questi giorni. Dopo l'annuncio di questa mattina è arrivata adesso l'ordinanza firmata dal sindaco Franco Micciché.

"Nonostante i divieti e le restrizioni imposte; gli appelli profusi alla popolazione; la chiusura di alcuni locali con applicazione di sanzione amministrative e pecuniarie continuano a verificarsi, in particolare modo, nei weekend e nella frazione di San Leone, ingiustificabili quanto irresponsabili assembramenti che inficiano, di fatto, le misure di contenimento fin qui adottate mettendo a rischio l’intera collettività agrigentina e non. Nell’ultima settimana dette 'invasioni' hanno fatto registrare un aumento nel numero dei contagi, sia nel territorio della provincia che nella stessa Città, come segnalato sia dalla Prefettura che dall’Asp di Agrigento, che ha proposto al sindaco l’emissione di un ulteriore provvedimento contenitivo del contagio da Covid-19".

Per questo, nei giorni di sabato e domenica dal 06.03.2021 al 28.03.2021 sarà imposto i divieti di accesso:

- in viale Emporium, altezza incrocio con la via Gela;

- in via Bouganville, via della Ruta, via delle Portulache, via delle Fucsie all’altezza incrocio con la via Gela; - in viale dei Giardini, altezza con la via Gela;

divieto di sosta, con rimozione forzata

- in viale dei Giardini, dal civico 58 al civico 84, ambo i lati;

- in tutta la via Gela, lato mare.

In campo le forze dell'ordine per controlli e sanzioni.