Lascia l'auto nel parcheggio dell'ospedale e va a fare visita ad un parente ricoverato: rubata Fiat Panda

Posteggia la sua Fiat Panda nel parcheggio dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì e va a fare visita ad un familiare ricoverato. Al momento di riprendere la vettura, della Panda non c'era però più nessuna traccia. Nonostante le ricerche fatte in tutto il piazzale, temendo di ricordare male, di non essere sicuro del posto dove l'aveva lasciata parcheggiata, l'utilitaria non c'era più. Era stata, di fatto, rubata. A chiamare la polizia di Stato, il commissariato è veramente a pochissimi passi, è stato, fra ira e incredulità, il proprietario della macchina.

Il furto è stato messo a segno nella giornata di mercoledì. Ma la notizia è trapelata, dal fitto riserbo investigativo, soltanto adesso. Polizia e carabinieri hanno, subito, non appena ricevuto la segnalazione, rastrellato l'intera zona, ma della macchina non è saltata fuori nessuna traccia. Sono in corso le indagini per cercare di identificare il balordo o i balordi che hanno messo a segno l'ennesimo furto di Fiat Panda.

Sull'area del parcheggio dell'ospedale "Barone Lombardo" non ci sono impianti di videosorveglianza. Ma le forze dell'ordine, verosimilmente, avranno già controllato le registrazioni degli impianti posti a presidio delle dirimpettaie attività commerciali. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.