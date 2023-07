Lampedusa, Piantedosi e la commissaria europea Johansson visitano l’hotspot: “Non sarà un centro di permanenza”

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson hanno fatto una velocissima visita all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Ad accompagnarli lungo i viali e i padiglioni che ospitano i migranti sbarcati sull’isola sono stati la Croce Rossa italiana e gli agenti di polizia.

Al momento l’hotspot non risulta particolarmente sovraffollato: dopo gli ultimi 2 sbarchi ci sono 580 ospiti a fronte di 400 posti disponibili. Ma lo scorso 23 giugno si era arrivati alla cifra record di 3.300 persone presenti nella struttura.

“Non ci sarà un centro di permanenza migranti a Lampedusa, l’hotspot continuerà ad esistere con la stessa vocazione attuale, ovvero quella di base di transito”: queste le parole di Piantedosi in conferenza stampa. Dichiarazioni attese soprattutto dagli abitanbti dell’isola dopo che il 7 giugno il prefetto Valerio Valenti, commissario per l'emergenza migranti, facendo il punto sulla situazione dell’hotspot affidato alla Croce Rossa italiana, non aveva escluso la possibilità di creare un centro di trattenimento migranti proprio a Lampedusa.

“L'azione del dipartimento - aveva detto Valenti - adesso si propone di raggiungere altri obiettivi. Il primo, condiviso a livello europeo, è realizzare un più rapido rimpatrio dei soggetti che non hanno titolo a rimanere sul territorio, quindi la realizzazione di centri di trattenimento. E non escludo che uno, il primo, si possa fare anche qui, sull’isola”.

“Il Comune continua a pagare e ad anticipare cifre spropositate per la raccolta dei rifiuti all’hotspot, attingendo ai capitoli comunali previsti per altri servizi", ha detto il sindaco Filippo Mannino rivolgendosi al ministro. “Svuotati i capitoli - ha aggiunto il primo cittadino - non possiamo garantire i servizi alla popolazione e al territorio. Le fatture negli ultimi mesi sono praticamente raddoppiate, a causa dell'elevatissimo numero di arrivi migranti. Fino alla scorsa settimana abbiamo impegnato 39.600 euro per il solo carico di rifiuti speciali, materiale tessile, prodotti dall'hotspot in una settimana. Ci erano state date rassicurazioni in merito all'acquisto imminente di cassoni a tenuta stagna dove allocare temporaneamente i rifiuti per poi essere portati via. Ad oggi la procedura sembra bloccata e vale la stessa cosa per un finanziamento che sarebbe dovuto arrivare entro maggio per fra fronte a queste spese. Chiederò pertanto di trovare una formula idonea per anticipare le risorse necessarie al pagamento di questi servizi che poi andremo a rendicontare”.

All’hotspot, qualche giorno addietro, è partita, dopo che dal primo giugno della gestione della struttura si sta occupando la Croce Rossa italiana, la raccolta differenziata.

“Voglio ringraziare Ylva Johansson - ha detto il ministro Piandetosi durante la conferenza stampa - perché è la prima volta che succede che un commissario europeo viene qui a Lampedusa. Lo vediamo come una testimonianza di vicinanza dell’Europa che mostra interesse per i problemi dell’Italia e di Lampedusa, paesi di primo arrivo dei migranti. E’ una presenza concreta quella di Ylva Johansson che è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la commissione europea sta ponendo in essere per supportare l’Italia in questo delicato ruolo di Paese di primo ingresso.

Abbiamo avuto, meno di un mese fa, un incontro importante a Lussemburgo dove il ruolo della commissione è stato determinante per raggiungere un negoziato accettabile, anche per la posizione dell’Italia, su quelli che sono i temi della gestione, in chiave europea, della frontiera esterna. E' una sfida molto importante, una sfida in cui l’Italia vede concretamente al suo fianco, in maniera impegnata e diretta, l'Europa. Una sfida che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non esistono soluzioni miracolose, esauribili in pochi giorni, con effetto immediato, ma stiamo costruendo qualcosa che possa consentire in un futuro prossimo, la gestione di un fenomeno che mette insieme aspetti umanitari, ma anche di sicurezza e contrasto dell'ignobile traffico di essere umani che purtroppo è molto attivo e proficuo.

Ci tenevamo a dare un segnale tangibile dello sforzo che fa l'Italia - ha concluso il capo del Viminale - e ringrazio anche il sindaco di Lampedusa per l'impegno, la collaborazione e la sofferenza nella gestione di questo luogo di arrivo. Al di là di ogni regolamentazione del fenomeno, noi rimaniamo convinti che uno dei principali obiettivi deve essere combattere quelli che sono i traffici internazionali di esseri umani”.

“L’Italia è sempre sotto una fortissima pressione migratoria e quest'anno è cresciuta moltissimo: sono arrivati fino ad ora più di 65 mila migranti e molti di questi qui a Lampedusa. L'Italia sta cercando di far fronte all’emergenza in tutti i modi e ha anche varato una nuova legislazione”: queste le parole di Ylva Johansson. “Ho visto quello che ha fatto la Croce Rossa - ha aggiunto - migliorando le condizioni di questo hotspot in pochissimo tempo”. L’Unione Europea già sta facendo qualcosa e vuole fare di più dal punto di vista finanziario, al più presto possibile. Certamente non è sufficiente, se non supportato da una legislazione europea. E qualche settimana fa c’è stata veramente una svolta: a Lussemburgo abbiamo potuto varare un primo apporto di una legislazione. Abbiamo raggiunto un supporto stabile, con qualche piccola eccezione. Nessuno stato membro deve essere lasciato solo ad affrontare questo fenomeno. Uniti, noi siamo molto, molto, più forti, nessuno Stato membro deve essere lasciato da solo. E il nostro mandato, raggiunto poche settimane fa, è un importante passo in avanti. Si tratta di una legislazione solida che ci dà una base importante per andare avanti su questo fronte.

C'è bisogno di lavorare insieme ai Paesi di origine e di transito. E questo è un messaggio che, in realtà, il ministro Piantedosi ci ha dato fin dal primo giorno in cui ha assunto la sua carica. Bisogna lavorare per una politica dell'Unione Europea, facendolo con Paesi di origine e di transito perché l'immigrazione ci sarà sempre, ma bisogna arrivare al punto di gestirla insieme a quei Paesi che sono l'origine di questi flussi migratori. Insieme a loro dobbiamo combattere i trafficanti di essere umani. Dobbiamo investire di più per migliorare le condizioni in questi Paesi. Per l'Italia, e per Lampedusa in particolare, sono molto importanti le relazioni con la Tunisia ed è stata di grande importanza la visita che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al presidente Von Der Leyen e il primo ministro olandese, hanno fatto in Tunisia ed hanno lavorato per raggiungere un memorandum d'intesa che renda possibile la collaborazione e il traguardo a cui ambiamo.

Sono particolarmente colpita - ha aggiunto la commissaria europea - dal lavoro di tutti coloro che sono qui, lavoro che viene fatto quotidianamente sotto pressione, ma assicurato per dare condizioni migliori alle persone che arrivano qui. Voglio ringraziare, in particolare, la Guardia costiera e la polizia”. Ylva Johansson ha apprezzato il lavoro, definito “miracoloso”, di identificazione dei migranti fatto dagli agenti della Questura di Agrigento. “Qui - ha detto - lavorano quotidianamente, accanto agli italiani, anche le agenzie europee Frontex, Euroform e tutti gli altri soggetti che si occupano di questo hotspot”.

E poi, rivolgendosi ai lampedusani: “Questa dell’immigrazione non è solo una sfida italiana, ma europea. Non siete soli”.