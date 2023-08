Migranti da Lampedusa a Torino dove scoppia la protesta: "Tornate nella vostra terra"

Da Lampedusa a Torino, al centro di prima accoglienza di via Travers davanti al quale è scoppiata la protesta del movimento "La Barriera Torino": "Tornatevene a casa vostra e difendete il vostro diritto a non emigrare": i manifestanti hanno affisso dei manifesti esortando gli immigrati a tornare al loro paese a poche ore dall'arrivo di un nuovo bus di migranti.

Il fatto è accaduto nella serata di ieri - martedì 29 agosto - a poche ore dalle dichiarazioni del sindaco Stefano Lo Russo. Il primo cittadino di Torino ha spiegato che la situazione in città sarebbe critica.

I manifesti del movimento sono scritti in Italiano, inglese, francese e arabo: "Abbiamo voluto affiggere questi manifesti per spiegare agli immigrati appena arrivati nella nostra nazione che, a differenza di quanto gli facciano credere scafisti, ong e tutti coloro che guadagnano grazie all’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa non possiamo aiutarli, perché le risorse, insufficienti, che abbiamo vanno destinate all’aiuto dei moltissimi italiani che versano in condizioni economiche disastrose, trovandosi senza casa, senza lavoro o senza un piatto da mettere sulla tavola", si legge in una nota del movimento.

"Con i manifesti affissi ieri abbiamo anche cercato di esortare questa gente a fare ritorno nelle proprie terre, per contribuire allo sviluppo materiale di questi paesi, difendendoli dalle depredazioni del capitalismo delle multinazionali e dalle tratte dei nuovi schiavisti, affinché questi immigrati possano vivere nelle loro nazioni, in pace e dignità, godendo del sacrosanto diritto a non dover emigrare, perché ogni terra ha il suo popolo e ogni popolo ha la sua terra", conclude la nota.