Notte di sbarchi a Lampedusa: soccorsi due grossi barconi, in 749 all'hotspot

Ore 8,32. Altri 69 migranti sono sbarcati a Lampedusa. Ad agganciare i due barchini, con a bordo 46 e 23 bengalesi, pakistani, egiziani, sudanesi, nigeriani e siriani è stata la motovedetta G212 della Guardia di finanza. I due gruppi hanno riferito di essere salpati da Al Zawiya in Libia, pagando 5mila dollari a testa per la traversata. I pattugliamenti nelle acque antistanti e al largo di Lampedusa vanno avanti perché sono arrivate nuove, ulteriori, segnalazioni di barchini in viaggio.

Ore 7. Sono 258 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa dove le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza, ma anche l'Ong Aurora e la nave Diciotti si sono occupati del soccorso di 4 imbarcazioni. Due i barconi, entrambi salpati da Zawiya in Libia, carichi di migranti: a bordo c'erano 116 (9 donne e 2 minori) e 118 (24 donne e 22 minori) libici, pakistani, siriani, egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e somali. Ma bloccati anche 2 barchini con 9 e 15 tunisini, siriani e senegalesi. Solo i 15 hanno riferito di essere partiti da Mahdia, in Tunisia.

Tutti dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 749 i migranti presenti, dopo l'arrivo durante la notte di 258 persone, all'hotspot di Lampedusa. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per la mattinata è previsto il trasferimento di 280 ospiti della struttura che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. L'ufficio territoriale del governo sta inoltre pianificando, probabilmente per la serata, altri spostamenti.