Sbarcati 212 migranti, l'hotspot di Lampedusa è al collasso: ci sono 1.355 ospiti

Dopo una giornata, quella di ieri, in cui è arrivato un solo barchino, oggi sembrano essere ripresi gli approdi di migranti sulla più grande delle isole Pelagie. L'hotspot, nonostante i trasferimenti, è super affollato e quindi in serie difficoltà.

Ore 15,43. Due dei 149 migranti appena sbarcati a Lampedusa sono stati portati, perché entrambi stavano male, al Poliambulatorio dell'isola. Uno aveva un problema ad una gamba e faticava a reggersi in piedi, l'altro, invece, a quanto pare, era debilitato perché non mangiava da giorni. Le loro condizioni non sono comunque gravi.

Ore 15,32. Altri 149 migranti, fra cui 17 minori, sono giunti, dopo essere stati soccorsi da una motovedetta delle Fiamme gialle, a Lampedusa. Egiziani, siriani, bengalesi, palestinesi e pakistani viaggiavano su un'imbarcazione di 11 metri salpata da Sfax in Tunisia. Si tratta del secondo sbarco della giornata per Lampedusa dove, al momento, sono giunte 212 persone.

Ore 14. Sono 63 i migranti, fra cui 13 donne e 15 minori, sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1102 della Guardia di finanza e dall'assetto svedese Frontex. Tunisini ed egiziani, partiti alle ore 22 circa di mercoledì da Sidi Mansour, sono stati già portati all'hotspot dove gli ospiti sono saliti a 1.208. Per stasera, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 250 migranti.

(Aggiornato alle ore 15,45)