Covid: la variante "Delta" è arrivata in Sicilia, 10 casi fra i migranti sbarcati a Lampedusa

La variante Delta arriva in Sicilia. Dieci migranti, provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa sono risultati positivi all'incrocio tra l'indiana e l'inglese. I profughi, come scrive il Giornale di Sicilia, sono tutti asintomatici e in isolamento su una nave quarantena. I casi di positività sarebbero stati individuati a fine maggio, grazie al sequenziamento effettuato dal laboratorio regionale del Policlinico di Palermo, e comunicati al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e alla Regione.

Tutti i migranti che sbarcano sulla più grande delle Pelagie, dove negli ultimi giorni sonoripresi a pieno ritmo gli approdi, vengono sottoposti a tamponi, prima di essere trasferiti sulle navi quarantena e sulla terraferma.