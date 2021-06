Immigrati positivi alla variante Delta del Covid, la Lega: "Stop agli sbarchi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La variante “Delta” del covid19 è arrivata in Sicilia con dieci migranti, provenienti dal Bangladesh e sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Gli extracomunitari, giunti illegalmente sulla nostra isola, sono risultati positivi all'incrocio tra le varianti “indiana” e “inglese” e sono ora in isolamento su una nave quarantena.

La gravità di questi fatti è assoluta, il rischio di un danno sanitario e di immagine per Lampedusa e tutta la nostra regione è enorme ed è assolutamente da scongiurare. Solo lo stop immediato agli arrivi di migranti può ridare serenità ai lampedusani e ai siciliani, uno stop che la Lega Sicilia torna a chiedere in maniera ferma ed intransigente; questo stop agli sbarchi deve concretizzarsi con un’azione politica e diplomatica degna di questo nome che non sia estemporanea ma prolungata nel tempo e per

tutta l’estate. Stop immediato agli sbarchi!