Le telecamere Rai tornano al Giardino della Kolymbethra: realizzato un servizio per “Casa Italia”

Le telecamere di Rai Italia, il gruppo che comprende quattro canali televisivi distribuiti da Rai Com in America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia, sono state al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi.

E’ stato infatti realizzato un servizio per raccontare il lussureggiante sito del Fai che andrà in onda nel contenitore quotidiano “Casa Italia”, condotto da Roberta Ammendola, dedicato ai luoghi più suggestivi del Belpaese.

Verrà trasmesso venerdì 22 marzo su Rai Italia per il pubblico estero che riceve queste trasmissioni via satellite. Sarà anche disponibile su Rai Play. Dopo la recente incursione di “Unomattina in famiglia”, un’altra importante vetrina televisiva per il giardino della Kolymbethra in un periodo dell’anno particolarmente strategico tra Mandorlo in fiore e vacanze pasquali.