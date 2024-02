"Unomattina in famiglia" arriva in città, nuova puntata dedicata alla Kolymbethra: ecco quando andrà in onda

Domenica 3 marzo, su Rai Uno dalle 6,30 alle 9,30, il programma televisivo “Unomattina in famiglia” dedicherà ampio spazio al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi di Agrigento. Un servizio speciale realizzato non a caso dato che, oltre agli aranceti, gli inviati della trasmissione hanno mostrato la bellezza degli alberi di mandorlo, simbolo della kermesse folcloristica che avrà inizio pochi giorni dopo la messa in onda. Sarà dunque un’occasione per promuovere l’evento sulla tv di Stato.

Ad accogliere l’inviato Paolo Notari e la regista Paola Montali è stata la direttrice del giardino della Kolymbetra, Federica Salvo, che ha fatto scoprire ai propri ospiti un vero e proprio “paradiso senza tempo”. Un percorso lussureggiante e suggestivo che consente una totale immersione nella natura incontaminata del territorio, partendo dalla storia del giardino fino all’illustrazione delle peculiarità degli agrumi che nascono e proliferano al suo interno.

Dopo aver toccato con mano e sentito odori e sapori delle arance, l'attenzione si è spostata sulla bellezza di alcuni esemplari di alberi di mandorlo (attualmente nel giardino della Kolymbethra ce ne sono ben 22) per ricordare che dal 9 al 17 marzo ci sarà la Festa del mandorlo in fiore che celebra la pace tra i popoli esaltandone costumi, danze e colori. Il servizio sulla Kolymbethra è stato inserito nella rubrica dedicata ai giardini d’Italia grazie alla particolare attenzione che il giornalista agrigentino Giovanni Taglialavoro, tra gli autori del programma, riserva spesso alla sua città.