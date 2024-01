Incendiata la porta di casa di un 25enne: è stata un'intimidazione

Una mirata intimidazione. Senza "se" e senza "ma". E' quanto è accaduto nella tarda serata di martedì in un appartamento, di proprietà di un venticinquenne disoccupato, di via Platone ad Agrigento. Nessuno, per fortuna, si è fatto male e le fiamme appiccate all'abitazione sono state domate, prima che divorassero ogni cosa, dai vigili del fuoco.

Delle indagini, già dalla notte fra martedì ed ieri, si stanno occupando i carabinieri che, per il sopralluogo di rito, si sono avvalsi naturalmente dei colleghi della Scientifica.

Ad essere devastata dalle fiamme è stata la porta di ingresso dell'appartamento: qualcuno l'ha prima cosparsa di liquido infiammabile e poi, in fretta e in furia, ha appiccato la scintilla iniziale. Il fumo ha annerito ogni cosa, tanto le pareti condominiali, quanto parte degli interni della residenza.

E' stato sentito il proprietario dell'abitazione che, per fortuna, non era in casa. Ma i carabinieri hanno ascoltato anche più residenti del palazzo. Le bocche degli investigatori sono rigorosamente serrate e non lasciano trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni. C'è da capire, è indispensabile per contestualizzare e tracciare una corretta pista investigativa, in che contesto possa essere maturato quello che ha tutte le sembianze di un chiaro avvertimento. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti.