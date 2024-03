Incendiata la porta dell'abitazione di una casalinga: aperta un'inchiesta

Incendiata la porta di casa di una casalinga cinquantasettenne. È accaduto, negli scorsi giorni (ma la notizia è trapelata soltanto adesso), nel centro di Ravanusa. Ad intervenire in via Lazio sono stati i carabinieri della stazione cittadina che hanno avviato le indagini per cercare di inquadrare cosa sia effettivamente accaduto ed eventualmente identificare chi ha appiccato la scintilla iniziale.

Le fiamme si sono estinte da sole e hanno determinato dei danni lievi, non quantificati, al portone di casa della donna. Per fortuna, non ci sono stati feriti, né intossicati.

I militari dell'Arma hanno informato la procura della Repubblica di Agrigento e, con il coordinamento del pm di turno, hanno appunto avviato le indagini. Uno dei primi, indispensabili, passaggi investigativi è stato quello di sentire la donna per stabilire se, di recente, ha avuto o meno dei problemi con qualcuno o se ha, o meno, dubbi o sospetti. Non filtrano, come è giusto che sia, indiscrezioni sulle indagini di investigatori e inquirenti che sono, naturalmente, ancora in fase iniziale. Scontato - ma mancano appunto le conferme istituzionali - che sia stato già fatto il passaggio investigativo della verifica di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati situati in zona.