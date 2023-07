Immobili abusivi sequestrati, la Prefettura al fianco di quei sindaci che non riescono a demolire

Si farà a settembre la riunione sulle demolizioni di immobili, corpi di reato, di competenza della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo che è competente per l’esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili abusivi. Tutto era pronto per la giornata di ieri, ma poi il faccia a faccia con i sindaci di Agrigento, Sciacca, Porto Empedocle e Palma di Montechiaro è stato appunto rinviato.

Il ritardo nell'avvio delle demolizioni, aveva spiegato il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, convocando il vertice, "impedisce alla Procura generale di completare la delicata e importante procedura in itinere". E questo perché i Comuni invitati non hanno acceso i mutui alla Cassa depositi e prestiti secondo quanto a suo tempo era stato chiesto loro dall’autorita? giudiziaria.

La Prefettura di Agrigento sta comunque aiutando l'iter delle demolizioni che provengono da atti amministrativi, ossia quella procedura relativa ai Comuni che hanno acquisito al proprio patrimonio l'immobile abusivo e lo deve demolire. La decisione, in questi casi, la prende appunto il Municipio, ma non trovando la ditta esecutrice o non avendo fondi a disposizione è la Prefettura ad aiutare l'ente, facendo sia l'ordinanza di demolizione che curando tutto l'iter. E sono diversi i Comuni che, al momento, vengono assistiti appunto dalla Prefettura con a capo il prefetto Filippo Romano.