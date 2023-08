"Hashish nascosto in cucina", scatta il blitz della polizia: arrestato 39enne

E' stato trovato in possesso di quasi 31 grammi di hashish e un bilancino di precisione. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un trentanovenne tunisino, residente a Canicattì, ma domiciliato ad Agrigento, è stato arrestato in flagranza di reato. A farlo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile che tengono sempre alta l'attenzione sul fenomeno dello spaccio, tanto nella città dei Templi quanto nel resto della provincia.

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Mobile hanno fatto irruzione in un appartamento di via Papa Luciani. Erano stati notati strani movimenti e una sorta di via vai di immigrati, tutti già noti alle forze dell'ordine. La perquisizione realizzata dai poliziotti ha permesso di ritrovare, in cucina, la "roba": l'hashish era in due involucri custoditi in un cofanetto.

Il tunisino, proprietario della droga, è stato dunque arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto, in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari. L'arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Agrigento che ha disposto a carico dell'indagato l'obbligo di presen

Tanto l'hashish, quanto il bilancino di precisione, sono stati posti sotto sequestro.