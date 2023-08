"Hashish, cocaina, marijuana e oltre 4mila euro in casa": arrestati padre e figlio

Hashish, marijuana e cocaina. Ma anche materiale per il confezionamento della "roba" e oltre 4mila euro in contanti. E' questo quello che i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno trovato in un'abitazione di via Senatore Gangitano a Canicattì. Due le persone - 53enne e un 29enne, rispettivamente padre e figlio - che sono state arrestate, in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Squadra Mobile avevano subodorato che in quella zona di Canicattì si spacciasse. Venerdì pomeriggio, assieme ad un'unità cinofila della guardia di finanza, è scattata la perquisizione. L'infallibile fiuto del cane delle Fiamme gialle ha permesso di ritrovare 435 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana e 23 di cocaina, nonché materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto è stato, naturalmente, sequestrato, così come anche gli oltre 4 mila euro ritrovati che sono stati ritenuti provento dell'illegale attività di spaccio.

I due indagati sono stati posti, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Convalida che c'è stata e il giudice ha disposto i domiciliari, con il braccialetto elettronico, per il 53enne e l'obbligo di dimora nel Comune per il figlio.