Giro di cocaina dalla Calabria, chieste 3 condanne

Tre condanne, a pene comprese fra un anno e 3 anni e 4 mesi di reclusione, per gli imputati del troncone abbreviato del processo su un presunto giro di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi sarebbe stata smerciata soprattutto a Canicattì.

Sono stati chiesti dal pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò al processo, in corso davanti al gup Giuseppe Miceli. Un anno di reclusione, in particolare, è stato chiesto per Rosario Domante, 29 anni, di Favara; 2 anni per Angelo Cipollina, 23 anni, di Canicattì e 3 anni e 4 mesi per Vincenzo Mantione, 50 anni, di Canicattì.

Dopo la requisitoria e le arringhe dei difensori (gli avvocati Salvatore Cusumano, Annalisa Lentini e Luca Lalomia) il giudice ha aggiornato il processo all'udienza del 18 dicembre per emettere il verdetto. Altri 9 imputati, in precedenza, sono stati rinviati a giudizio.

Si tratta di un'indagine, risalente al 2019 e svolta sul campo dai poliziotti del commissariato. Fra i fatti "satellite" contestati, ci sono tre ipotesi di riciclaggio legate ad una Fiat Panda che sono stati accertati casualmente nell'ambito delle indagini sul giro di droga. Gli episodi sono stati accertati nel gennaio del 2020.