Fuochi d'artificio all'esterno del carcere, è mistero sul motivo della festa: avviate indagini

Fuochi d'artificio domenica, ma anche ieri. E non in piazza o in un rione qualsiasi. Ma all'esterno del carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. E non è neanche la prima volta che accade, visto che analoghi, ed inusuali, festeggiamenti erano stati già fatti a metà dello scorso marzo.

Era forse il compleanno di qualche detenuto e non s'è voluto lasciare passare inosservato? O cos'altro? Qualcuno ha perfino ipotizzato - ma senza nessun appiglio - che forse s'è voluta festeggiare una scarcerazione. Ma in questo caso, verosimilmente, i festeggiamenti, con tanto di fuochi d'artificio appunto, si sarebbero svolti altrove. E' stata naturalmente, forse inevitabilmente, avviata un'attività investigativa. Ma non è detto neanche che il fatto possa integrare l'ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Certo è che comunque sia, quei fuochi d'artificio non erano stati, né avrebbero potuto esserlo, autorizzati. Ma non è stata compromessa l'incolumità delle persone perché appunto sono stati esplosi all'esterno: in strada.