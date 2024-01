Incendiano contatore e si sprigiona la fuga di gas: centro storico di Ravanusa precipita di nuovo nel terrore

Terrore puro quello che è stato vissuto, memori di quanto era accaduto in via Trilussa, in via Carducci a Ravanusa. Qualcuno ha incendiato un contatore del gas e, all'improvviso, si innescata una fortissima fuga di gas che ha invaso le strade del centro storico. Numerose le telefonate giunte, da cittadini spaventati, al comando provinciale dei vigili del fuoco e ai carabinieri.

I pompieri del distaccamento di Canicattì e i militari dell'Arma della stazione cittadina hanno, in via precauzionale, evacuato il quartiere e subito si sono premurati e mettere in sicurezza il punto esatto della fuga di gas. E' stato naturalmente allertato anche il gestore degli impianti che ha quindi interrotto l'erogazione.