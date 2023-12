Strage di Ravanusa, i risultati di uno studio: “esplosione di gas 3 volte più potente della bomba alla stazione di Bologna”

La fortissima deflagrazione che ha devastato il quartiere di via Trilussa a Ravanusa la sera dell’11 dicembre 2021, causata da una fuga di gas, sarebbe stata 3 volte più potente della bomba fatta esplodere nell’attentato alla stazione di Bologna avvenuto il 2 agosto del 1980. Quel maledetto 11 dicembre morirono 9 persone tra cui una donna che portava in grembo un bambino che sarebbe nato pochi giorni dopo.

Un’esplosione pari a 36 chili di tritolo: é quanto sarebbe emerso da una perizia agli atti. Il perito, intervistato dal Tgr Rai Sicilia, ha ricostruito la concatenazione di eventi che ha portato al disastro: “Si è verificato un passaggio diretto dalla tubazione del gas, in particolare dallo squarcio, alla fognatura. Da qui il gas è passato, per la maggior parte, nell’abitazione disabitata e in piccola parte nell’abitazione del professore Carmina (una delle vittime, ndr). E lì si è avuto l’innesco. C’entra il destino ma sicuramente una realizzazione a norma della saldatura che univa i due tratti della rete del gas di Ravanusa non avrebbe dato luogo alla formazione dello squarcio e quindi alla intensa fuga di gas che ha generato quella terribile esplosione”.

Intanto ieri, martedì 5 dicembre, si è svolto il secondo passaggio in aula per discutere l’opposizione, avanzata dai familiari delle vittime, alla richiesta di archiviazione nei confronti di 10 dei 12 indagati da parte della Procura. Discussione che proseguirà il prossimo 27 febbraio.

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, infatti, nei mesi scorsi aveva tirato le somme dell'inchiesta apprestandosi a chiedere il rinvio a giudizio solamente per due tecnici: il responsabile tecnico dell'impresa A.Mi.Ca. Srl, "incaricata dalla committente Siciliana Gas S.p.A. dell’esecuzione materiale dei lavori" e il firmatario del collaudo tecnico-amministrativo del Comune di Ravanusa nonché direttore dei lavori e firmatario della relazione finale sui lavori.

Nei loro confronti vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro.

Per gli altri 10 indagati - responsabili di Italgas - è stata appunto chiesta l'archiviazione. La richiesta era stata notificata ai familiari delle vittime che, con il patrocinio degli avvocati Rita Parla, Giovanni Lo Leggio, Luigi Termini, Michele Liuzzo e Salvatore Loggia, si sono opposti alla chiusura del caso chiedendo al gip di disporre nuove indagini per fare luce su alcuni aspetti, secondo i legali, non adeguatamente considerati.