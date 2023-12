L'anniversario della strage di Ravanusa, il sindaco: "La ferita ancora sanguina"

“Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose…”.

Il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, usa le parole del professore Pietro Carmina, che hanno pure ispirato il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per presentare le iniziative in ricordo della seconda strage di via Trilussa dove, l'11 dicembre del 2021, a causa di una fuga di gas, morirono nove persone fra cui una donna che avrebbe partorito dopo pochi giorni

"Questa data ha rappresentato, e rappresenta, per Ravanusa – si legge in una nota – una ferita che ancora oggi sanguina; un bilancio nefasto: dieci morti ed un intero quartiere raso al suolo, cancellato insieme alla vita e alla storia di intere famiglie, anziani e bambini, giovani e adulti. A questa ferita bisogna dare un significato e un messaggio di speranza per il futuro".

Lunedì alle 10 è in programma une messa in chiesa madre che sarà celebrata dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Alle 17, nella sede della biblioteca comunale, è previsto un incontro sul tema della "Rigenerazione". Fra le autorità presenti ci sarà pure il presidente della Regione, Renato Schifani.