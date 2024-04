Fuga di gas ed esplosione in un'abitazione: pensionata di 77 anni in ospedale

Esplosione all'interno di un'abitazione di via Avigliano a Sciacca. Una pensionata di 77 anni, in via precauzionale, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Non è in pericolo di vita.

È stato il caos, ieri sera, nella città delle Terme dove è stato un continuo via vai di mezzi di soccorso e di forze dell'ordine. Nell'abitazione di via Avigliano - stando a quanto è stato ricostruito - c'è stata una fuga di gas da una bombola collegata al piano cottura della cucina. Il gpl è venuto in contatto con l'impulso elettrico di una stufa e questo ha innescato l'esplosione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i carabinieri e un'autoambulanza del 118.

I pompieri hanno messo in sicurezza la residenza, dichiarandola inagibile. L'anziana è stata, in via precauzionale, trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II dove i medici l'hanno sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Seppur scioccata, la pensionata sta bene.

I militari dell'Arma di Sciacca, con il contributo dei vigili del fuoco, si sono occupati della ricostruzione dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

