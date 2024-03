Bombola di gas a fuoco: si rischia un'esplosione, i poliziotti salvano gatto e casa

Nessuna esitazione. Comprendendo che non c'era neanche un secondo di tempo a disposizione e che i vigili del fuoco del distaccamento di Licata probabilmente non sarebbero arrivati in tempo, due poliziotti del commissariato hanno scongiurato l'esplosione di un'abitazione e l'inferno in via Mandre a Palma di Montechiaro. È accaduto tutto alle 13,30 circa di venerdì quando i due agenti, in servizio di controllo del territorio, hanno raccolto la segnalazione già arrivata ai pompieri del distaccamento di Licata. A bruciare, al terzo e ultimo piano di uno stabile, era una bombola del gas. E il concreto rischio era appunto che la bombola esplodesse.

I due poliziotti non si sono preoccupati della loro incolumità, tutt'altro. Sono saliti al terzo piano e nonostante il fuoco avesse già iniziato a devastare i pensili della cucina e gli ambienti erano tutti pieni di fumo nero, sono prima riusciti a trovare - salvandolo di fatto - il gatto che terrorizzato si era nascosto in un angolo e poi, con coraggio, hanno recuperato stracci e bottiglie d'acqua per cercare di circoscrivere lo spaventoso incendio. Trovata la bombola di gas, che era sotto il lavello della cucina, con gran fatica, i due poliziotti l'hanno messa in sicurezza e portata via dallo stabile. Alle 13,55 è giunta la squadra dei pompieri di Licata che, dopo i controlli, ha accertato che l'incendio era stato perfettamente domato.

Gli occupanti della residenza, nonostante il forte stato di choc, hanno rifiutato l'intervento del 118. La quarantenne palmese, unica presente nell'esatto momento in cui sono divampate le fiamme, è stata poi sentita per ricostruire cosa sia accaduto e come si sia potuto innescare l'incendio alla bombola del gas.