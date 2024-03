"Non accetta la fine della storia d'amore e inizia a perseguitare e minacciare l'ex": denunciato

Storie d'amore e relazioni finiscono. Spesso, spessissimo, si fa fatica ad accettarlo, ma quando uno della coppia mette il punto di fine, non c'è altro - null'altro - da fare che accettare e, il prima possibile, andare avanti. Non va così invece nella maggior parte delle relazioni d'amore giunte all'epilogo. Perché uno dei due si incaponisce e spesso, fin troppo spesso, finisce con indossare i panni dello stalker. Così è accaduto, negli ultimi tempi, a Licata dove un uomo è stato denunciato, dai poliziotti del commissariato cittadino, alla procura della Repubblica.

Il licatese non riuscendo ad accettare la fine della storia d'amore s'è trasformato in uno stalker visto che ha iniziato a seguire, pedinare e perfino minacciare - non lasciandola di fatto in pace - la sua ex. La donna, stanca, anzi provata, non ha potuto far altro che bussare al citofono del commissariato di polizia di Licata e agli agenti ha riferito l'inferno che viveva. Un inferno fatto di persecuzioni, minacce e non soltanto. Con un atto di coraggio la donna-vittima ha denunciato l'ormai ex compagno. I poliziotti, dopo le verifiche di rito, hanno inoltrato la querela alla procura.

Sotto massima cautela la donna.

Le attività investigative sono ancora in corso e non è escluso che l'uomo possa anche divenire destinatario di una misura cautelare.