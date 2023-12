Lui morto per cause naturali e lei per incidente domestico? La Procura dispone l'autopsia sui coniugi di Favara

Sembrerebbe essere morto per cause naturali, verosimilmente tre giorni addietro, il 76enne Paolo Lombardo di Favara ritrovato cadavere nel letto della sua abitazione in viale Europa a Favara. La moglie, Maria Fiorilli di Realmonte, sarebbe stata invece vittima di un incidente domestico. La donna, forse nel tentativo di chiedere aiuto dopo aver scoperto il decesso del coniuge, è caduta e avrebbe battuto la testa contro un ventilatore prima e sul pavimento dopo. Questa l'ipotesi investigativa privilegiata. Una ipotesi che dovrà essere confermata, dopo la doppia ispezione cadaverica effettuata ieri sera dal medico legale Alberto Alongi, dall'autopsia. Il sostituto procuratore di turno, Elenia Manno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, ha già disposto infatti il doppio esame autoptico.

I carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e del reparto Operativo, nonché i militari della Scientifica, sono rimasti fino a tarda notte in viale Europa fra il cancello aperto, il vialetto, il piccolo piazzale e l'interno dell'abitazione a piano terra. Nella residenza anche il cagnolino della coppia che i militari dell'Arma hanno faticato a tenere a distanza dai cadaveri. Dopo i rilievi fatti dalla Scientifica e la doppia ispezione cadaverica, le salme sono state portate alla camera mortuaria dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

I militari dell'Arma, fin dal primissimo momento, hanno accertato che non c'erano segni di violenza sui due corpi. La donna ha una ferita alla testa, ma dovrebbe essere stata determinata appunto dalla caduta.

Davanti al cancello di viale Europa, che per ore è stata transennata e percorsa soltanto dai soccorritori del 118 e dai carabinieri, nessun favarese. Neanche gli abitanti della zona si sono riversati in strada per chiedere e cercare di capire cosa fosse accaduto ai due anziani. A spezzare il silenzio, che è sempre stato intervallato dal brusio degli investigatori che si coordinavano sul da farsi, soltanto i guaiti lamentosi del cane della coppia.