Casa rurale e auto devastate da un incendio: nottata di super lavoro per i vigili del fuoco

Casa rurale e autovettura, una Ford Focus, devastate dalle fiamme. E' accaduto ieri sera in contrada Petrusa a Favara dove sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale. Accertato che la residenza di campagna era vuota e che, per fortuna, non c'erano persone intrappolate all'interno, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

La Ford Focus era all'interno del garage e i pompieri hanno faticato, e non poco, prima di circoscrivere le alte fiamme che hanno raggiunto anche il primo piano. Ci sono volute più di due ore prima che la situazione potesse essere considerata sotto controllo.

Le cause dell'incendio non sono state accertate, non sono riusciti a farlo i pompieri. Spetterà quindi all'attività investigativa dei carabinieri cercare di fare chiarezza, stabilendo se la scintilla iniziale è divampata a causa di un cortocircuito o se invece ha avuto una natura dolosa.

I danni sono ingenti, oltre ad andare completamente distrutta la vettura, anche l'immobile rurale è stato pesantemente danneggiato. Non è escluso che possa venire dichiarato inagibile.

