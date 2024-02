Si innesca il cortocircuito e divampa l'incendio: danni enormi per una casa di Siculiana

Gli interni, soprattutto la cucina e la sala da pranzo, sono stati devastati dal fuoco e dal fumo. Nessuno però, per fortuna, s'è fatto male, anche perché l'abitazione era, in questo periodo dell'anno, disabitata. I proprietari risultano vivere in Belgio. Ad accorrere in contrada Cantamatina a Siculiana, non appena è arrivata la segnalazione alla sala operativa, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Idranti alla mano, i pompieri hanno prima spento le fiamme e poi messo in sicurezza lo stabile. I danni sono importanti.

Soltanto quando l'emergenza è rientrata, gli stessi pompieri hanno potuto avviare le verifiche necessarie a stabilire la natura del rogo. Non ci sarebbero dubbi: si è trattato di un cortocircuito. E le fiamme, a quanto pare, avrebbero "covato" a lungo prima di essere scoperte e segnalate, motivo per il quale appunto è stata determinata un'autentica devastazione.

