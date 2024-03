Erosione costiera e crollo della pista ciclabile: aperto il cantiere per la messa in sicurezza

Le transenne sono state sistemate, sono comparse le pile di mattonelle e nella zona sottostante erosa dalle forti mareggiate sono stati accatasti dei giganteschi massi. Cantiere aperto per i lavori urgenti di messa in sicurezza della pista ciclabile del viale Delle Dune a San Leone.

A fine febbraio, la Regione ha stanziato l'importo complessivo di 495.000 euro, di cui 360mila euro per lavori. Soldi che, di fatto, serviranno per salvare la pista ciclabile, ma anche lo stesso viale Delle Dune. Della gara d'appalto si è occupato il genio civile. E a poco più di un mese dal crollo, gli interventi urgenti hanno preso il via.

Al dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti "dovranno essere trasmessi tutti gli atti posti in essere, a partire dalla perizia approvata, validata e munita dei pareri e delle autorizzazioni previsti

dalla normativa vigente".