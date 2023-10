Escalation di danneggiamenti, furti e aggressioni: il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso: sarà operazione "Alto impatto"

Stop a danneggiamenti, aggressioni, furti e rapine. E' stato deciso - durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato e presieduto dal prefetto Filippo Romano, - che si farà un'operazione "Alto impatto". Un'operazione per prevenire e reprimere i reati. Il prefetto di Agrigento ha chiesto anche, al Consiglio, l'adozione di un severo regolamento di polizia urbana che consenta di adottare il Daspo urbano in caso di mala movida. "Questi regolamenti ci consentono di intervenire con provvedimenti che non sono penali, ma amministrativi. Provvedimenti che spesso - ha spiegato il prefetto Romano - sono più afflittivi e immediati di quelli penali perché si tratta di andare a fare subito un Daspo urbano che comporta l'allontanamento, quindi è molto efficace. Si è parlato anche di scuola, di droga, di condizione giovanile. Argomenti che riguardano sì Licata, ma un po' tutta Italia e anche parti della provincia come ad esempio, tanto per dirne una, Canicattì".

La seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Licata ha focalizzato l'emergenza criminalità della città del Faro dove, nei giorni scorsi, s'è anche svolta una fiaccolata. Al comitato hanno, naturalmente, preso parte anche il questore Emanuele Ricifari e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, rispettivamente colonnello Nicola De Tullio ed Edoardo Moro.

Dopo il comitato, il prefetto ha tenuto - cosa che sta facendo in tutti i Comuni dell'Agrigentino - un incontro al Municipio.

"Ho chiesto anche ad Agrigento l'adozione di un regolamento di polizia urbana e spero che venga fatto presto. Mentre invece già è in vigore in realtà come Naro e Canicattì" - ha aggiunto il prefetto Romano - .