Quando la movida è occasione di rissa, il questore Ricifari: "Tutti vedono e nessuno denuncia, è avvilente"

"E' avvilente scoprire che ci sono stati degli episodi violenti a cui hanno partecipato decine di persone o, nel caso di Canicattì, a cui hanno presenziato centinaia e centinaia di cittadini. Ed è avvilente scoprire che nessuna telefonata è stata fatta alle forze dell'ordine. Ed è avvilente che le forze dell'ordine debbano venire a conoscenza di un episodio del genere perché arriva la segnalazione di un giornalista il giorno dopo. E' avvilente andare ad individuare tutti questi giovani e scoprire che quasi tutti sono incensurati ed è avvilente scoprire che le famiglie o non lo sanno o addirittura tendono a giustificare questi comportamenti". Lo ha detto, e con grandissimo rammarico, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari in merito alla maxi rissa scoppiata in piazza Dante a Canicattì e in merito al principio di tafferuglio scongiurato, grazie alle urla di un residente, in uno dei viottoli perpendicolari alla via Atenea della città dei Templi. Esordio di rissa anche nel caso di Agrigento durante il quale è stato tirato fuori un coltellaccio.

"Tutto questo mi avvilisce come siciliano prima di tutto. Risse e scontri fra bande avvengono in tutta Italia. Ho lavorato al Nord, al Centro e al Sud, in altre province della Sicilia e della Calabria. Ma non mi è mai capitato - ha spiegato il questore Ricifari - che di fronte ad episodi che vedono coinvolti centinaia di persone, nei sabati o venerdì sera, non ci sia stata alcuna chiamata alle forze dell'ordine. Non sono stati scontri di qualche minuto, ma durati 10 minuti, un quarto d'ora, ripetuti in più momenti nella stessa piazza. Sia le persone presenti, i genitori e i gestori dei locali dovrebbero farsi delle domande. Io me le sto facendo e i gestori risponderanno di questa cosa. Procederemo per ciascuno a seconda delle responsabilità che si accerteranno a seconda delle immagini e delle indagini connesse. Ci sono già una decina di persone identificate e credo che diversi locali verranno chiusi. I gestori non essendosi accorti di niente - ha ironicamente sottolineato il questore di Agrigento -, prossimamente si accorgeranno delle nostre visite".